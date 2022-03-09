Враг сбросил бомбы на жилые дома в мирной Песковке (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
Вечером 8 марта российские оккупанты сбросили бомбы на жилые дома мирного населенного пункта Песковка Бучанский район Киевской области.
Как сообщает Нацполиция, российская авиация нанесла удар по поселку около 21:30 8 марта.
"Враг сбросил бомбы на жилые дома мирного населенного пункта", - сообщили правоохранители.
В результате авиаудара погибла 20-летняя девушка, два человека ранены, уничтожены 9 жилых домов.
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