Россия применяет тяжелые огнеметных систем (ТОС-1А) с термобарическими ракетами [ Редактировать ]
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Великобритания заявила, что Министерство обороны России подтвердило применение в Украине тяжелых огнеметных систем (ТОС-1А) "Солнцепек", использующих термобарические ракеты.
Британское ведомство добавило, что это оружие имеет "сокрушительный эффект".
Термобарическое оружие фактически всасывает кислород из окружающего воздуха для создания более высокотемпературного взрыва, чем обычные бомбы.
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