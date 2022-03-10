В Киеве пенсионерам бесплатно раздают продуктовые пайки: куда позвонить [ Редактировать ]
Пенсионерам, которые остались в Киеве, нужно позвонить по номеру 1551. После регистрации им домой привезут продуктовый паек. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве нет проблем с качеством водопроводной воды, реагентов для ее очистки достаточно.
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