Пенсионерам, которые остались в Киеве, нужно позвонить по номеру 1551. После регистрации им домой привезут продуктовый паек. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нет проблем с качеством водопроводной воды, реагентов для ее очистки достаточно.