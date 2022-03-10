Российские силовики начали сами искать возможность связаться с украинской разведкой и сообщить полезную информацию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Понимая неотвратимость наказания за военные преступления в Украине, все больше силовиков России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины. Также в качестве "входного билета" они предлагают различную информацию.

На днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины. По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации.

В частности, в первый день войны - 24 февраля - через зону ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской республики):