Разведка разоблачила трех командиров кадыровцев в Украине [ Редактировать ]
Российские силовики начали сами искать возможность связаться с украинской разведкой и сообщить полезную информацию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Понимая неотвратимость наказания за военные преступления в Украине, все больше силовиков России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины. Также в качестве "входного билета" они предлагают различную информацию.
На днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины. По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации.
В частности, в первый день войны - 24 февраля - через зону ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской республики):
- Батальонов Север (командир Магомед Тушаев - погиб)
- Батальон Юг - (командир Хусейн Межидов)
- ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев)
- Общая численность - более 1200 человек
- Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 -26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.
- Анзор Бисаев - командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике Ахмат з дислокацией в г. Грозный. Использует номер 79299158888 и числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2. Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи).
- Хусейн Межидов - командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона "Юг". Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы. Также опознан по видеосвязи.
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