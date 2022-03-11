"Великая" армия россии оказалась убийцами женщин и детей" - мэр Мариуполя [ Редактировать ]
Российские войска целенаправленно обстреливают жилые массивы и больницы Мариуполя, и не дают жителям осажденного города возможности эвакуироваться, практически держа в заложниках. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Последние дни стали для Мариуполя особенно сложными, отметил городской глава.
"15-й день идет циничная и уничижительная война против человечества. Два дня ада, армагеддона, которые нам устроили российско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия, Градами, гаубицами по жилым массивам", - говорит Бойченко.
Он подчеркнул, что оккупанты минируют дороги "зеленого" коридора, обстреливают маршруты, шесть дней срывают доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь, таким образом сделав заложниками 400 тысяч горожан.
"Российские оккупанты, цинично, безжалостно и целенаправленно обстреливают жилые дома. Уничтожают больницы полные женщин и детей. "Великая" армия россии оказалась убийцами женщин и детей", - сказал мэр.
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Такие данные по состоянию на 11 часов 10 марта 2022 года