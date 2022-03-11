Масштабные санкции могут вызвать дефолт в россии - МВФ [ Редактировать ]
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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева допустила дефолт россии. Он может случиться на фоне большого количества введенных экономических санкций.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева допустила дефолт россии из-за санкций, введенных правительствами многих стран и крупными компаниями на фоне вторжения в Украину.
"Беспрецедентные санкции, введенные в отношении россии, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер… Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным", - отметила Георгиева.
Ранее сообщалось, что МВФ утвердил выделение Украине 1,4 млрд экстренной помощи.
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