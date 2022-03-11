россия выпустила по Украине 328 ракет "Искандер" и "Калибр" - Залужный [ Редактировать ]
С начала вторжения россия выпустила по мирным городам и селам Украины 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер", "Калибр", Точка У и ракет класса Х. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала.
Напомним, что на днях под Черниговом уничтожили дивизион ракетных комплексов "Искандер-М".
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