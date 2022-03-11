С начала вторжения россия выпустила по мирным городам и селам Украины 328 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер", "Калибр", Точка У и ракет класса Х. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала.

Напомним, что на днях под Черниговом уничтожили дивизион ракетных комплексов "Искандер-М".