По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На захваченной российскими войсками ЧАЭС планируют вызвать техногенную катастрофу, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.

В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена.

Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.

Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты".

Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.