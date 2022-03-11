Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС [ Редактировать ]
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По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На захваченной российскими войсками ЧАЭС планируют вызвать техногенную катастрофу, ответственность за которую оккупанты попытаются перевести на Украину.
В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена.
Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.
Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Туда же, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты".
Среди них под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта.
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В той час як весь світ з жахом дивиться на терор, який федерація влаштовує в Україні, кремль удар по пологовому будинку у Маріуполі називає "ліквідацією радикалів".
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