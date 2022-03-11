Пилот из Крыма бомбил собственную семью под Полтавой [ Редактировать ]
Пилот из оккупированного Крыма выполнял преступный приказ командования российской армии и бомбил украинцев. При этом его мать и другие родные живут в Кременчуге на Полтавщине.
Об этом сообщает СБУ.
Ее сын, Головенский Алексей, проходил службу в полку морской авиации РФ, которая дислоцируется в Крыму, город Саки.
"5 марта, выполняя преступные приказы командования российской армии на самолете Су-37, вылетел в Николаевскую область, где был сбит украинскими ПВО, и попал в плен", - рассказывает мать оккупанта, Елена.
Об этом семья узнала из СМИ, увидев его среди пленных.
Женщина говорит, что ей очень стыдно за своего сына, ведь она не понимает, как можно выполнять такой преступный приказ, в то время, когда она скрывается, услышав сирены воздушной тревоги.
Теперь с оккупантом разговаривают следователи и контрразведчики СБУ.
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