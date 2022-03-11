Арестованные 415 млрд долларов россии будут направлены на возмещение убытков Украине [ Редактировать ]
Арестованы резервы российской федерации, в размере 415 млрд долларов пойдут на возмещение убытков Украине. Данной суммы достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные расходы.
Об этом говорит первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.
Сегодня же Кабинет министров вместе с другими правительствами ищет механизм передачи Украине арестованных резервов россиян.
В то же время после капитуляции российская федерация будет обязана выплатить Украине репарации, которые бывают в двух формах: денежные и натуральные.
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