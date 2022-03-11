Instagram заблокируют в России сегодня до полуночи - росСМИ [ Редактировать ]
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Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram на территории России. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Несколькими часами ранее с требованием заблокировать инстаграм в Роскомнадзор обратилась прокуратура.
В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.
По данным Telegram-канала Baza, Instagram в россии заблокируют сегодня до полуночи.
Генпрокуратура РФ 11 марта обратилась в суд с требованием признать Meta (материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp) "экстремистской организацией". Накануне Meta изменила свою политику модерации, перестав удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти владимиру путину и александру дукашенко.
СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности (280 УК РФ и 205.1 УК РФ).
Facebook в России заблокирован с начала марта. WhatsApp блокировать не будут, так как это "средство коммуникации не для публичного размещения".
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