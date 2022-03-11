Упавший сегодня в Хорватии российский беспилотник Ту-141 просто спутал координаты. Об этом сообщает издание "Вертикаль" со ссылкой на источники в разведке.

Беспилотник упал этой ночью возле города Ярун (Jarun) в Хорватии. А должен был лететь на Ярунь (Yarun), Новоград-Волынского района Житомирской области.

Фашисты ошиблись, вписав Jarun вместо Yarun и полетели в Хорватию. Более тупых и опасных животных, чем русские фашисты для мира еще не было. Нет гарантий, что РФ случайно не разбомбит польский Перемышль или Холм, стреляя по Луцку, как этой ночью.

Напомним, что в западной части хорватской столицы Загреба в ночь на пятницу разбился беспилотник, который мог прилететь из Украины.