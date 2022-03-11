В Загребе разбился неизвестный объект: предположительно беспилотник [ Редактировать ]
В ночь на 11 марта в Загребе (Хорватия) разбился неизвестный объект. Об этом сообщает местный сайт index.hr.
Очевидцы слышали громкий взрыв, на месте падения найдена воронка и парашюты.
По данным источников index.hr, скорее всего разбился беспилотник Ту-141, который мог работать на украинской территории. Также сообщается, что на парашютах спускались не люди, а, вероятно, части беспилотника. По неофициальным данным, на обломках видны пятиконечные звезды и надписи на кириллице. Официального подтверждения пока нет.
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