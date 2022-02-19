"Газпром" странно ведет себя на фоне мирового роста цен на газ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Коммерсант".

Глава Еврокомиссии признала, что Евросоюз не сможет заменить поставки российского газа на сжиженный природный газ (СПГ).

Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании.

16 февраля "Газпром" сообщил, что европейские хранилища опустели почти на 94% объема, закачанного туда летом 2021 года. Также в Еврокомиссии заявляли, что Европа обеспечена газом на ближайшие недели зимы в случае, если "Газпром" прекратит поставки газа в регион.

Поставки российского "голубого топлива" в Европу начали снижаться в середине 2021 года, с начала 2022-го падение усилилось. Евросоюз ведет переговоры об увеличении поставок газа с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей. В Евросоюзе надеются, что это поможет справиться с частичным прекращением импорта газа из России.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Россия готова продолжить поставки газа через Украину после 2024 года, но есть два условия.