"Ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами": Зеленський розповів про союз з Польщею [ Редактировать ]
В п'ятницю, 11 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і розповів про міцний союз з Польщею.
Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері.
"Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - долав він.
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