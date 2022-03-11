В п'ятницю, 11 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і розповів про міцний союз з Польщею.

Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз із Польщею. Нехай неформальний. Але союз, який виріс із реальності, а не зі слів на папері.

"Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами й сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - долав він.