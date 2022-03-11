Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты. Об этом сообщается в Facebook Стратегического командования ВСУ.

Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Коварство и лицемерие оккупантов не имеет границ!

Снимки сделаны в селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области

На них видно, что российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кварталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам.