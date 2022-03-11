Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах (фото) [ Редактировать ]
Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты. Об этом сообщается в Facebook Стратегического командования ВСУ.
Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Коварство и лицемерие оккупантов не имеет границ!
Снимки сделаны в селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области
На них видно, что российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кварталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам.
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