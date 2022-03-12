Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина уже уничтожила треть российского войска.

"Противник на самых больших военных направлениях истощил ударные группы. Единственное место, где враг пытается прорваться - это зона ООС", - сказал Арестович.

Он отметил, что в зоне ООС самая больная наша точка, но наше командование это знает.



"Сейчас противник пытается соскребать резервные силы из миротворец на Кавказе и в ЛНР и ДНР. Пытается создать группировку до 15-20 тысяч человек и кинуть их на фронт в попытке переломить ситуацию", - сказал он.