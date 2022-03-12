В Одесской области запретили повышать цены [ Редактировать ]
В Одесской области запрещено повышать цены на товары первой необходимости. Глава Одесской ОГА Максим Марченко отдал соответствующее распоряжение.
Об этом он заявил во время видеообращения.
"Держим на контроле бесперебойные поставки муки, сахара и гречки. Сегодня отдал распоряжение по контролю запрета повышения цен", - сказал Марченко.
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