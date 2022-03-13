Израиль не уверен в необходимости принимать у себя переговоры Украины и россии. Израильская сторона опасается, что переговоры, у которых нет шансов, приведут только к ухудшению ситуации. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, издание со ссылкой на дипломатического источника отмечает, что россия не отвергла идею переговоров в Иерусалиме. Но пока Израиль не уверен, что должен проводить переговоры у себя.