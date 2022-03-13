Израиль сомневается в необходимости принимать переговоры Украины и России [ Редактировать ]
Израиль не уверен в необходимости принимать у себя переговоры Украины и россии. Израильская сторона опасается, что переговоры, у которых нет шансов, приведут только к ухудшению ситуации. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
В частности, издание со ссылкой на дипломатического источника отмечает, что россия не отвергла идею переговоров в Иерусалиме. Но пока Израиль не уверен, что должен проводить переговоры у себя.
Из нашего опыта мы знаем, что переговоры, у которых нет шансов, приводят к ухудшению ситуации на местах. Мы должны посмотреть, сможем ли мы действительно быть полезными. Если будет прорыв, мы сделаем все, что угодно.
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