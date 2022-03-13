Німеччина почала розподіляти біженців по різних регіонах країни [ Редактировать ]
110 тисяч - офіційно. Неофіційно - щонайменше у двічі більше.
Німеччина почала розподіляти біженців по різних регіонах країни, бо великі міста вже не справляються з напливом людей.
А ще німці терміново шукають викладачів зі знанням української мови і просять українських жінок бути пильними - приймати допомогу тільки від офіційно зареєстрованих волонтерів.
Тетяна Логунова розкаже більше.
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