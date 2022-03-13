У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на возможные планы проведения "референдума" на оккупированной части Херсонской области. И обратили внимание на то, что коллаборантов ждет уголовное преследование.

Об этом сообщает в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.