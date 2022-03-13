У Зеленского пригрозили коллаборантам "референдума" в Херсонской области [ Редактировать ]
У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на возможные планы проведения "референдума" на оккупированной части Херсонской области. И обратили внимание на то, что коллаборантов ждет уголовное преследование.
Об этом сообщает в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Любые инициативы по проведению "референдумов", фиктивных сессий местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах юга Украины - Херсоне, Каховке, Геническом - абсолютно ничтожны. Российские войска покинут территорию, коллаборанты получат уголовное преследование.
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