Россия активно вербует наемников в Сирии и Ливии - ГУР [ Редактировать ]
Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии для войны в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Россияне открыли 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор).
После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180) на авиабазу "Чкаловский" в Московской области.
В последние дни Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого Ополчения национальной обороны и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии. Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.
Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.
Россия будет выплачивать иностранным наемникам зарплату в размере $300-600 в месяц.
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