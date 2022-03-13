Россия продолжает вербовать наемников в Сирии и Ливии для войны в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россияне открыли 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр ез-Зор).

После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмейм" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180) на авиабазу "Чкаловский" в Московской области.

В последние дни Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого Ополчения национальной обороны и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии. Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.

Россия будет выплачивать иностранным наемникам зарплату в размере $300-600 в месяц.