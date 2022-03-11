Президент россии владимир путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Глава минобороны Шойгу на совещании предложил передать на вооружение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы. путин одобрил это предложение. Также "республикам" передадут танки, ПТУРы и стрелковое вооружение.

С Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации на Донбассе, заявил Шойгу.

Добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы помочь россии в Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий, сказал путин.

Путин поручил шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.

Ранее уже появлялась информация о том, что россия пытается вербовать сирийцев для войны в Украине.