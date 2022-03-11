путин одобрил привлечение "добровольцев" из Сирии для войны в Украине [ Редактировать ]
Президент россии владимир путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Глава минобороны Шойгу на совещании предложил передать на вооружение самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" средства ПВО, включая переносные зенитные ракетные комплексы. путин одобрил это предложение. Также "республикам" передадут танки, ПТУРы и стрелковое вооружение.
С Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации на Донбассе, заявил Шойгу.
Добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы помочь россии в Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий, сказал путин.
Путин поручил шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.
Ранее уже появлялась информация о том, что россия пытается вербовать сирийцев для войны в Украине.
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