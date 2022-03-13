В Донецкой области российские войска обстреляли эвакуационный поезд, который направлялся в город Лиман. В результате инцидента погибла одна проводница, еще одна получила ранения. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В ночь с 12 на 13 марта вблизи ст. Брюсин в Донецкой области попал под обстрел оккупантов пассажирский поезд. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

От нанесенных травм одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу Славянска, где сейчас ей оказывается помощь

Это - ужасный удар по тем, кто ежедневно спасает гражданских украинцев и проложил "дорогу жизни" для уже более 2 млн спасенных.

В УЗ заявили, что прилагают все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров, в том числе около 100 детей, ожидавших спасения на вокзале Лимана.