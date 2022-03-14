Появилось первое спутниковое фото украинского острова Змеиный после его бомбардировки [ Редактировать ]
Остров Змеиный
Появилось первое четкое спутниковое фото украинского острова Змеиный в Одесской области после его бомбардировки. Его опубликовала компания Maxar Technologies.
На Змеином видны повреждения некоторых зданий в результате ударов оккупантов, а также российский военный корабль, стоящий на рейде в море.
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