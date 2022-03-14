Оккупанты обстреливают Авдеевку из "Точек-У" и "Градов" (фото) [ Редактировать ]
Со вчерашнего вечера продолжаются обстрелы Авдеевки в Донецкой области. Россияне стреляют из "Точек-У" и реактивных систем залпового огня.
Один пакет "Града" оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Кроме того, повредили газопровод, школу, частные дома.
Напомним, что утром 13 марта в "ДНР" заявили о начале штурма Авдеевки - города к западу от Донецка, подконтрольного Украине. В Авдеевке находится крупнейший в Европе коксохимический завод.
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