Оккупанты уничтожили мост между Запорожьем и Энергодаром (фото, видео) [ Редактировать ]
Транспортное сообщение между Запорожьем и Энергодаром прервано. Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского. Об этом сообщает "Энергоатом".
Объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки, где размещены боевые позиции врага. Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути.
В Энергодаре находится Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция Европы.
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