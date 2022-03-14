Транспортное сообщение между Запорожьем и Энергодаром прервано. Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского. Об этом сообщает "Энергоатом".

Объезд возможен только по плохим дорогам через горячие точки, где размещены боевые позиции врага. Рашисты не пропускают через Токмак и другие населенные пункты по пути.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция Европы.