В понедельник, 14 марта в 10:30 начался 4 раунд переговоров украинской и российской делегаций по войне в Украине, начатой Владимиром Путиным 24 февраля. Переговоры идут тяжело, но продолжаются.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Он отметил, что обе стороны активно выражают свои четкие позиции, однако проблема достижения компромисса заключается в существенных разногласиях политических взглядов.

"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, в четвертом раунде переговоров Украина настаивает на прекращении огня, немедленном отводе всех российских войск с украинской территории, а также предоставлении гарантий безопасности.