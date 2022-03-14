Первые подробности четвертого раунда переговоров России и Украины [ Редактировать ]
В понедельник, 14 марта в 10:30 начался 4 раунд переговоров украинской и российской делегаций по войне в Украине, начатой Владимиром Путиным 24 февраля. Переговоры идут тяжело, но продолжаются.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
Он отметил, что обе стороны активно выражают свои четкие позиции, однако проблема достижения компромисса заключается в существенных разногласиях политических взглядов.
"Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, в четвертом раунде переговоров Украина настаивает на прекращении огня, немедленном отводе всех российских войск с украинской территории, а также предоставлении гарантий безопасности.
по теме
Израиль не уверен в необходимости принимать у себя переговоры Украины и России
Мэр Херсона Игорь Колыхаев подчеркивает, что депутаты областного совета не признают попыток создать на территории области "народную республику"
В суботу, 12 березня, президент України Володимир Зеленскький звернувся до італійського народу
Вашингтон выделит 50 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам
У вівторок, 8 березня, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук дала інтерв‘ю Karmen Švegelj