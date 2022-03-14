Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными. Он может состояться в ближайшее время.

Об этом она заявила во время телемарафона.

"Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.

Ранее пленные российские разведчики дали пресс-конференцию.