Венедиктова анонсировала обмен пленными [ Редактировать ]
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала обмен пленными. Он может состояться в ближайшее время.
Об этом она заявила во время телемарафона.
"Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.
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