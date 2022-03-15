15 марта откроются гуманитарные коридоры из Сумской области - ОГА [ Редактировать ]
Сегодня в 9:00 откроются "зеленые коридоры" из Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Люди смогут выехать из Сум, Шостки, Тростянца, Конотопа и Лебедина до 21:00.
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