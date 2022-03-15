В Пекіні нарешті визнали, що в Україні війна: на чиєму боці Китай [ Редактировать ]
На чиєму боці Китай? Влада КНР до останнього зберігала мовчання щодо повномасштабних бойових дій, які російські війська розгорнули в Україні.
Представники країни не підтримували резолюцій ООН, що засуджують російську агресію, хоча на словах завжди були за територіальну цілісність і суверенітет Ураїни. І от нарешті напередодні у Пекіні визнали - в Україні війна. І пообіцяли сприяти мирним зусиллям.
Разом з тим обмірковують, як краще інвестувати в знецінений російський бізнес. То ж друг Китай Україні чи ворог? І чи варто чекати манни з Піднебесної? З'ясовувала Ольга Жидецька.
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