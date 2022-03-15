В Киеве с 20:00 сегодня до 8:00 17 марта вводится комендантский час [ Редактировать ]
В Киеве вводится комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 четверга, 17 марта. Об этом объявил мэр столицы Виталий Кличко.
Сегодня - сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час.
Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.
Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, – в укрытии.
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