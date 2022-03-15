РФ визнає Meta екстремістською організацією [ Редактировать ]
Ну ось і все. Для росіян настав чорний день - заблокували Інстаграм. Стільки сліз та розпачу ця мережа ще напевно не бачила. Один за одним на сторінках блогерів, ніби заповіт, з'явилися прощальні дописи. До півночі, коли "роскомнадзор" обіцяв відключити Інстаграм, рахували секунди. Та сталося диво.
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