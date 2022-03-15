В Киеве изменили время комендантского часа из-за опасности от обстрелов города российскими военными.

Киевлянам придется находиться дома в течение двух суток. Об этом сообщает пресс-служба Киевской мэрии в Telegram.

Комендантский час начнет действовать 15 марта с 20 часов и до 7 утра 17 марта. Разрешено передвигаться по городу только тем, кто имеет спецпропуска. Выходить можно только по сигналу тревоги, чтобы прийти в укрытие.



"Сегодня - сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня -15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", – говорится в сообщении.

Кроме того, по всей Киевской области с 15 по 17 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.

"Не выходим на улицы и другие общественные места, Это вынужденные меры, цель которых – защитить жителей региона", - говорится в сообщении.