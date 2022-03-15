Два дня придется сидеть дома: в Киевской области изменили время комендантского часа [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В Киеве изменили время комендантского часа из-за опасности от обстрелов города российскими военными.
Киевлянам придется находиться дома в течение двух суток. Об этом сообщает пресс-служба Киевской мэрии в Telegram.
Комендантский час начнет действовать 15 марта с 20 часов и до 7 утра 17 марта. Разрешено передвигаться по городу только тем, кто имеет спецпропуска. Выходить можно только по сигналу тревоги, чтобы прийти в укрытие.
"Сегодня - сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня -15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", – говорится в сообщении.
Кроме того, по всей Киевской области с 15 по 17 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.
"Не выходим на улицы и другие общественные места, Это вынужденные меры, цель которых – защитить жителей региона", - говорится в сообщении.
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