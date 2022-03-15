По состоянию на 15:10 в переговорах между Россией и Украины возобновились консультации на главной платформе. Стороны обсуждают общие вопросы урегулирования.

Об этом сообщает в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", - отметил он.