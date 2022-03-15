Світ підтримує Україну: які зірки публічно оголосили свою позицію [ Редактировать ]
Світ підтримує Україну. Голлівудські зірки - актори, співаки, письменники - вносять мільйони доларів пожертв для армії й громадян. Зі своїх акаунтів закликають допомагати українцям, поширюють сторінки фондів і рахунки, куди можна перекинути гроші. Хто та як уже нас підтримав - дивіться далі.
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Зі своїх акаунтів закликають допомагати українцям, поширюють сторінки фондів і рахунки, куди можна перекинути гроші.
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