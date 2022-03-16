Пакистан отправил в Украину первые самолеты с гуманитарной помощью [ Редактировать ]
Пакистан направил в Украину два транспортных самолета С-130 с гуманитарной помощью. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши на авиабазе в Нур Хан. Об этом сообщает CNN.
Куреши сказал, что помощь была отправлена по запросу посольства Украины в Исламабаде. В самолетах находятся палатки, одеяла, спальные мешки, генераторы, мыло, лекарства и консервы, продукты быстрого приготовления и т.д.
Пакистан уверен, что ситуация урегулируется посредством диалога и дипломатии.
Куреши также добавил, что помощь направляется с осознанием долгой истории хороших отношений Пакистана с Украиной.
Отметим, что Пакистан не осудил российское вторжение в Украину, воздержавшись при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН 2 марта. Главы различных иностранных миссий в Пакистане, включая США, Великобританию, Норвегию и Японию, ранее опубликовали совместное письмо, в котором призвали Исламабад осудить вторжение россии.
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