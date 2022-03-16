В среду утром, 16 марта, сайты российских арбитражных судов взломали. На их страницах появилось послание, в котором президент рф Владимир Путин называется террористом номер один, а россияне - фашистами.

Хакеры написали, что Путин - террорист №1, а все россияне - фашисты.

Из Украины доступ на сайты российских судов закрыт, однако поиск в Google свидетельствует, что описание, например, Московского арбитражного суда изменилось.