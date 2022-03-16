Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из самопровозглашенных "Луганской народной республики", "Донецкой народной республики" и сжигают тела россиян, чтобы скрыть реальное количество погибших.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.

"Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий в магазине "Копейка". Выдачей тел занимается так называемая "полиция" российской оккупационной армии. При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли, – нет", - сказано в нем.

Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта.



Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 млн рублей.

Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем "полиция" оккупантов не учитывает эти настроения.

Также указано, что на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов.

Подавляющая часть "новобранцев" отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки.



В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов.

Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи.

Потери среди новобранцев достигают 70-80%.

Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России добровольцев.



Точное количество сожженных неизвестно.