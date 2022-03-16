Государство Израиль не отменяло действие соглашения о безвизовом въезде для украинцев. Посол Израиля в Украине Михаил Бродский пояснил, что просьба заполнить анкету и получить разрешение на вылет – это "временная мера, принятая сроком на две недели для того, чтобы упорядочить въезд беженцев, репатриантов, туристов и других категорий граждан Украины в Израиль". Об этом дипломат написал в своем Facebook.

"Отказ в праве на въезд будет предоставляться только тем, кто в прошлом нарушал визовый режим и находился в Израиле нелегально. Всем остальным будет позволено въехать в Израиль. Вопрос о заполнении анкеты, а также квоты на приезд беженцев будет рассмотрен еще через две недели", – пояснил Бродский.

Посол добавил, что в Израиль готовит принять к себе десятки тысяч беженцев из Украины, имеющих право на репатриацию по закону о возвращении.

"Израиль – еврейское демократическое государство, и наш приоритет – прием беженцев, имеющих право на репатриацию. Именно на это будут направлены основные ресурсы государства. При этом не имеющие права на репатриацию, но имеющих близких родственников в Израиле, смогут получить статус беженца. На них не распространяется квота, определенная МВД на ближайшие две недели (25 тысяч, из которых около 20 уже находятся в Израиле)", – пояснил Бродский.