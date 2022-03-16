Украина легализовала криптовалюты [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О виртуальных активах", принятый Верховной Радой Украины 17 февраля. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Закон создает условия для запуска в Украине легального рынка виртуальных активов и позволит легализовать работу иностранных и украинских криптобирж. Банки смогут открывать счета для компаний, которые связаны с криптовалютой. Государство будет гарантировать судебную защиту прав на такие активы.
Подписанный Закон:
- определяет правовой статус, классификацию и право собственности на виртуальные активы;
- определяет регуляторов рынка - Национальный банк Украины и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку;
- создает условия для дальнейшего формирования правового поля на рынке виртуальных активов;
- определяет список поставщиков услуг виртуальных активов и условия их регистрации;
- предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов.
Регулировать новый рынок будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Она будет:
- формировать и реализовывать государственную политику в области виртуальных активов;
- определять порядок оборота виртуальных активов;
- выдавать разрешения поставщикам услуг виртуальных активов;
- осуществлять регулирование, надзор и финансовый мониторинг в данной сфере.
Подписанный Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами.
Подписание Президентом этого Закона - еще один важный шаг на пути вывода криптосектора из тени и запуска в Украине легального рынка виртуальных активов.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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