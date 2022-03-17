В Киеве оккупанты уничтожили дом музыкального продюсера Юрия Фалесы (фото) [ Редактировать ]
На столичном Подоле снаряд оккупантов уничтожил дом украинского музыкального продюсера Юрия Фалесы. Об этом он сообщил в своем Facebook.
Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!...!
Юрий Фалеса - украинский продюсер. Продюсировал Ани Лорак, Мику Ньютон, Машу Гойя, Mushmellow, Бряц-Band, Ли.Дер. Сотрудничает с Velvet Music.
Напомним, что под Киевом в дом ведущего "Караоке на Майдане" Кондратюка прилетел снаряд.
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