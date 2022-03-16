Вечером 16 марта российские оккупанты снова обстреливали Киев. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили.

В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.

Напомним, что утром 16 марта вражеская ракета повредила два многоэтажных жилых дома в Шевченковском районе столицы.