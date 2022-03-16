Оккупанты обстреляли столичный Подол, начался пожар [ Редактировать ]
Вечером 16 марта российские оккупанты снова обстреливали Киев. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики. Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили.
В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы.
Напомним, что утром 16 марта вражеская ракета повредила два многоэтажных жилых дома в Шевченковском районе столицы.
по теме
Почему сирену включают так часто, но «ничего не происходит»? Почему ее слышно не во всех районах Киева, хотя уведомления от КГГА приходят? Сколько времени после сигнала, чтобы добежать из дома до укрытия?
В Рубежном оккупанты разрушили интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Леонид Гайдай
В Киеве во время ночного обстрела снаряды попали в два многоэтажных дома в Святошинском районе, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ГСЧС
В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская". Также пострадали служебные помещения
В Киеве от обстрела горит многоэтажный дом в Святошинском районе