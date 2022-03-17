В Олешки под Херсоном вошли российские войска - мэр (видео) [ Редактировать ]
В город Олешки Херсонской области вошли российские войска. Они собираются расположиться в городе. Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук.
Я только от них, меня немного "потеребили". В общем, сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции... Нам сказали: "поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не имеем"... Патруль работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе.
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