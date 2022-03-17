В город Олешки Херсонской области вошли российские войска. Они собираются расположиться в городе. Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук.

Я только от них, меня немного "потеребили". В общем, сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции... Нам сказали: "поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не имеем"... Патруль работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе.