У Зеленского отреагировали на угрозы Медведева начать войну в Европе [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на угрозы бывшего президента россии и действующего замглавы Совбеза Дмитрия Медведева начать войну против Европы. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, эти угрозы были бы реализуемы, если бы не Украина.
По его словам, по мнению российских политиков Москва способна навязать миру свои правила, поэтому появляются практически официальные заявления о необходимости начала войны против Европы.
Сегодня Медведев заявил, что у россии достаточно мощи, чтобы "поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны". А также пригрозил, что Россия будет бороться за тот мировой порядок, который устраивает ее.
"Вполне конкретное заявление о вполне конкретных желаниях нынешней российской элиты. И вполне, кстати, реализуемые желания. Если бы не Украина", - отметил Подоляк.
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