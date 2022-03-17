Под обстрелами погибла заслуженная артистка Украины [ Редактировать ]
В Киеве в результате ракетного обстрела погибла актриса Киевского национального академического Молодого театра, заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Об этом сообщает Молодой театр.
Непоправимое горе в семье Молодого театра. Во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец. Светлая память талантливой актрисе! Нет прощения врагу, пришедшему на нашу землю!
по теме
Под Киевом, на северо-востоке села Горенка, в результате российского обстрела погиб оператор телеканала FoxNews
Российские оккупанты застрелили мэра поселка Гостомель Киевской области Юрия Прилипко
В ночь с 9 на 10 марта в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб
Журнал Time опубликовал новую обложку, которая посвящена событиям в Украине