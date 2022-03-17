Зеленский вручил мэру Мелитополя орден За мужество [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом За мужество ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Мэр Мелитополя пять дней провел в плену у российских оккупантов. Его освободили накануне, 16 марта, обменяв на девять пленных солдат срочников 2002-2003 годов рождения.
С возвращением! Украина своих в беде не оставляет.
Руководитель временно оккупированного города в свою очередь сказал, что готов выполнять задачи по возвращению украинского Мелитополя.
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