Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом За мужество ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Мэр Мелитополя пять дней провел в плену у российских оккупантов. Его освободили накануне, 16 марта, обменяв на девять пленных солдат срочников 2002-2003 годов рождения.

С возвращением! Украина своих в беде не оставляет.

Руководитель временно оккупированного города в свою очередь сказал, что готов выполнять задачи по возвращению украинского Мелитополя.