Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможные уступки Украины в вопросах Крыма и ОРДЛО.

Он заявил, что эти территории юридически являются частью Украины.

"Территориальная целостность Украины незыблема. Для нас территории ОРДЛО и Автономной республики Крым являются юридически частью Украины, а эффективное управление мы там временно потеряли, поэтому там сейчас российские администрации. Это статус-кво, я готов его назвать - а свои позиции на переговорах мы озвучивать пока не можем. Мы в отличие от россиян придерживаемся договоренностей", - заявил Подоляк.