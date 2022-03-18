У Зеленского рассказали о возможности уступок по вопросам Крыма и ОРДЛО [ Редактировать ]
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможные уступки Украины в вопросах Крыма и ОРДЛО.
Он заявил, что эти территории юридически являются частью Украины.
"Территориальная целостность Украины незыблема. Для нас территории ОРДЛО и Автономной республики Крым являются юридически частью Украины, а эффективное управление мы там временно потеряли, поэтому там сейчас российские администрации. Это статус-кво, я готов его назвать - а свои позиции на переговорах мы озвучивать пока не можем. Мы в отличие от россиян придерживаемся договоренностей", - заявил Подоляк.
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