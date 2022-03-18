По Украине было выпущено более 900 российских ракет [ Редактировать ]
В России, обстреливающей украинские города ракетами, они уже заканчиваются. Сейчас оккупанты их берегут.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
"По данным Пентагона, по Украине выпущено уже более 900 ракет. Хотя у них, конечно, есть какой-то лимит, разведка докладывает, что ракеты уже заканчиваются, они их берегут на случай других сценариев развития событий", — сказал он.
В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что "в связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, российским военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов к РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы".
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