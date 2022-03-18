Дипломатам России и Беларуси запретили вход в Европарламент [ Редактировать ]
Фото: Европарламент / DW
Российским и белорусским дипломатам запретили вход в здания Европарламента. Об этом сообщила глава Парламента Роберта Метсола.
"В Доме демократии нет места для тех, кто стремится разрушить демократический строй", - отметила она.
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